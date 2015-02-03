Платіжний баланс України за підсумками року зведений з дефіцитом $13,3 млрд

Платіжний баланс України у січні-грудні 2014 року зведений з дефіцитом 13,307 млрд дол. проти профіциту в 2,023 млрд дол. за підсумками попереднього року, повідомляється на сайті Національного банку України.

За оперативними даними НБУ, за підсумками року дефіцит поточного рахунку досяг 5,228 млрд дол., дефіцит капітального і фінансового рахунку – 8,079 млрд дол.

У грудні 2014 року дефіцит зведеного платіжного балансу становив 2,261 млрд дол., зокрема дефіцит поточного рахунку - 711 млн дол., дефіцит капітального і фінансового рахунку – 1,550 млрд дол.

За інформацією НБУ, дефіцит поточного рахунку зумовлений зниженням експорту товарів за рік на 14,4% - до 55,6 млрд дол. у результаті призупинення виробничих потужностей і руйнування транспортної інфраструктури на сході країни, а також зниженням цін на світових товарних ринках і погіршенням торгових відносин із Росією. Водночас імпорт товарів знизився на 27,4% - до 61,7 млрд дол., що було зумовлено ослабленням реального ефективного обмінного курсу гривні й скороченням внутрішнього попиту.

Що стосується дефіциту капітального та фінансового рахунку, то Нацбанк пояснює його формування погіршенням інвестиційного клімату в результаті ведення бойових дій на сході країни й накопиченням низки макроекономічних дисбалансів, що в результаті обмежувало залучення приватним сектором як інвестиційних, так і кредитних ресурсів для рефінансування поточних виплат за попередніми позиками.

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Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України у січні-листопаді 2014 року був зведений із дефіцитом 11,046 млрд дол.

Платіжний баланс України в 2013 році був зведений із профіцитом у 2,023 млрд дол. за рахунок профіциту за капітальним і фінансовим рахунком на 18,584 млрд дол., тоді як поточний рахунок платіжного балансу за підсумками року був зведений із дефіцитом у 16,478 млрд дол.