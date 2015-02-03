Нацбанк продовжив ліквідацію банку «Столиця» на півроку

Національний банк України продовжив процедуру ліквідації банку «Столиця» на півроку, до 1 липня 2015 року, повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, також регулятор змінив ліквідатора банку, призначивши з 31 січня на цю посаду службовця банківського нагляду НБУ Олександра Болдирєва.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку «Столиця» 30 січня 2012 року. З 20 липня 2009 року в банку працювала тимчасова адміністрація.