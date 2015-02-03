Фінансова децентралізація має вирішити проблему постійного браку коштів на рівні місцевих бюджетів, - експерт

Зокрема таку думку висловив консультант у сфері управління державними фінансами Сергій Марченко під час організованої у Мінрегіоні експертної дискусії на тему: «Визначення викликів та стратегічних напрямів підтримки процесу фінансової децентралізації в Україні». Учасниками зустрічі стали також експерти шведсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні», міжнародних програм у сфері державного та місцевого управління, асоціацій органів місцевого самоврядування та представники центральних органів виконавчої влади.

«Я входив до складу робочої групи, яка займалася розробкою змін до бюджетного законодавства. І можу стверджувати, що експерти провели величезну роботу. Незважаючи на можливі ризики, проблеми і виклики, які все ще існують на шляху реформи, вже зроблено значний крок вперед у питаннях фіскальної децентралізації», – сказав Сергій Марченко.

За його словами, нове бюджетне законодавство дає кожній громаді, яка здатна взяти на себе зобов’язання, можливість їх профінансувати й виконати, як і передбачено Європейською хартією місцевого самоврядування.

Він повідомив, що бюджети сіл, селищ, міст районного значення в результаті реформи отримують 100% акцизного податку, податку на майно, єдиного податку, збору за паркування, туристичного збору, плати за надання адміністративних послуг, податку на прибуток, рентної плати за користування надрами місцевого значення, плати за ліцензії та за державну реєстрацію, адміністративних штрафів та штрафних санкції, дивідендів, місцевих позичок та плати за видачу місцевих гарантій, власних доходів бюджетних установ. Також ці бюджети отримають 25% екологічного податку, 1,5% від обсягу продажів продукції, 90% коштів від продажу земель несільськогосподарського призначення та інші доходи.

Значні переваги, за словами експерта, отримають об’єднані громади, бюджети яких прирівняються до бюджетів міст обласного значення і районів, і, крім зазначених податків, одержуватимуть ще й 60% ПДФО, а також інші доходи, в тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку.

«Сподіваюсь, що найближчим часом буде прийнятий закон про добровільне об’єднання територіальних громад, який дозволить сформувати практичний досвід і продемонструвати, наскільки дієвою є ця система», - зазначив Сергій Марченко.

Експерт також повідомив, що бюджетна децентралізація крім іншого передбачає перехід на нову модель використання бюджетних кошів - від утримання державних та комунальних закладів до оплати відповідних послуг. Але, за його словами, запровадження нового механізму фінансового забезпечення - галузевих субвенцій «Освітня», «Медична», «На підготовку робітничих кадрів» та «Соціальна» - ще потребує розробки державних стандартів надання медичних, освітніх, соціальних та інших послуг, порядків персоніфікованого фінансування цих послуг з розрахунку на одного жителя, а також фінансових нормативів бюджетної забезпеченості витрат за відповідними стандартами надання послуг на одного жителя.

«Ще багато питань законодавчо не урегульовано і попереду велика робота. В результаті ми повинні вирішити проблему постійного браку коштів на рівні місцевих бюджетів на виконання делегованих повноважень, отримати підвищення якості надання медичних, освітніх, соціальних та інших послуг, право на гарантоване забезпечення якими повинен мати кожен громадянин», - зазначив експерт.