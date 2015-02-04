Для виплат вкладникам неплатоспроможного «VAB Банку» залучили шість банків

09:16, 04 лютого 2015
Фінанси
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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 4 лютого почне виплати вкладникам неплатоспроможного «VAB Банку» через відділення шести банків, повідомляється на сайті фонду.

Фото УНИАН

За інформацією фонду, вкладники, що вказали при укладенні договору вкладу або рахунку місце реєстрації в АР Крим, Донецькій, Луганській, Львівській, Миколаївській, Херсонській областях або м. Севастополь, одержуватимуть відшкодування у відділеннях «Альфа-Банку».

У разі зазначення в договорі адреси в Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській, Кіровоградській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій або Чернігівській областях відшкодування виплачуватиметься через «ПриватБанк».

Вкладники з місцем проживання згідно з угодою у Вінницькій або Тернопільській областях зможуть одержати свої кошти в банку «Хрещатик», у Житомирській, Полтавській або Сумській областях – у «УкрСиббанку», в Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Харківській або Черкаській областях – у банку «Михайлівський».

Кияни й жителі Київської області одержуватимуть відшкодування в «Укргазбанку».

Також повідомляється, що через ці банки виплачуватиметься відшкодування за депозитами, термін дії яких закінчився до 21 листопада 2014 включно, і за договорами банківського рахунку (поточні й карткові рахунки). Про терміни та порядок виплат іншим вкладникам буде оголошено додатково.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів із 21 листопада ввів тимчасову адміністрацію у «VAB Банк» на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним. Обсяг коштів, які можуть бути відшкодовані вкладникам банку, оцінюється фондом у 7,116 млрд грн.

У жовтні минулого року основний акціонер «VAB Банку» Олег Бахматюк повідомив, що розраховує на спільну докапіталізацію банку за участю уряду. В свою чергу, уряд заявляв про готовність разом із Національним банком і Фондом гарантування шукати можливі шляхи задоволення вимог усіх вкладників «VAB Банку», зокрема понад гарантовану суму вкладу в 200 тис. грн.

Наприкінці січня заступник директора департаменту банківського нагляду НБУ Костянтин Раєвський повідомив, що держава в особі Міністерства фінансів не претендує на роль інвестора неплатоспроможного «VAB Банку». За його словами, анонсовані на лютий виплати вкладникам банку проводитимуться за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізосіб, який має в своєму розпорядженні власні кошти, а також може бути поповнений у рамках держбюджету на 2015 рік на 20 млрд грн або за рахунок отримання кредиту НБУ.

Довідка УНІАН. «VAB Банк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи великих банків за розміром активів. Основним власником банку є власник одного з найбільших аграрних виробників України Ukrlandfarming Олег Бахматюк, який володіє акціями банку через компанію Quickcom Limited (Кіпр, 82,9402% акцій).

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