Для виплат вкладникам неплатоспроможного «VAB Банку» залучили шість банків

За інформацією фонду, вкладники, що вказали при укладенні договору вкладу або рахунку місце реєстрації в АР Крим, Донецькій, Луганській, Львівській, Миколаївській, Херсонській областях або м. Севастополь, одержуватимуть відшкодування у відділеннях «Альфа-Банку».

У разі зазначення в договорі адреси в Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській, Кіровоградській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій або Чернігівській областях відшкодування виплачуватиметься через «ПриватБанк».

Вкладники з місцем проживання згідно з угодою у Вінницькій або Тернопільській областях зможуть одержати свої кошти в банку «Хрещатик», у Житомирській, Полтавській або Сумській областях – у «УкрСиббанку», в Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Харківській або Черкаській областях – у банку «Михайлівський».

Кияни й жителі Київської області одержуватимуть відшкодування в «Укргазбанку».

Також повідомляється, що через ці банки виплачуватиметься відшкодування за депозитами, термін дії яких закінчився до 21 листопада 2014 включно, і за договорами банківського рахунку (поточні й карткові рахунки). Про терміни та порядок виплат іншим вкладникам буде оголошено додатково.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів із 21 листопада ввів тимчасову адміністрацію у «VAB Банк» на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним. Обсяг коштів, які можуть бути відшкодовані вкладникам банку, оцінюється фондом у 7,116 млрд грн.

У жовтні минулого року основний акціонер «VAB Банку» Олег Бахматюк повідомив, що розраховує на спільну докапіталізацію банку за участю уряду. В свою чергу, уряд заявляв про готовність разом із Національним банком і Фондом гарантування шукати можливі шляхи задоволення вимог усіх вкладників «VAB Банку», зокрема понад гарантовану суму вкладу в 200 тис. грн.

Наприкінці січня заступник директора департаменту банківського нагляду НБУ Костянтин Раєвський повідомив, що держава в особі Міністерства фінансів не претендує на роль інвестора неплатоспроможного «VAB Банку». За його словами, анонсовані на лютий виплати вкладникам банку проводитимуться за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізосіб, який має в своєму розпорядженні власні кошти, а також може бути поповнений у рамках держбюджету на 2015 рік на 20 млрд грн або за рахунок отримання кредиту НБУ.

Довідка УНІАН. «VAB Банк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи великих банків за розміром активів. Основним власником банку є власник одного з найбільших аграрних виробників України Ukrlandfarming Олег Бахматюк, який володіє акціями банку через компанію Quickcom Limited (Кіпр, 82,9402% акцій).