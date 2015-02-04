Вкладникам неплатоспроможного «Імексбанку» відшкодують 4,6 млрд гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оцінює обсяг коштів, які можуть бути відшкодовані вкладникам «Імексбанку» за рахунок коштів фонду, в 4,642 млрд грн, або 87% усіх коштів фізичних осіб в банку, повідомляється на сайті фонду.

За даними звітності банку на 27 січня, загальний обсяг коштів фізосіб в банку на момент введення тимчасової адміністрації становив 5,4 млрд грн.

Також повідомляється, що фонд шукає інвесторів для виведення банку з ринку. До участі у купівлі активів та передачі зобов'язань допускаються виключно банківські установи.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізосіб 27 січня ввів тимчасову адміністрацію в «Імексбанк» на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

Національний банк пояснив рішення про віднесення «Імексбанку» до категорії неплатоспроможних порушеннями банківського законодавства і неприйняттям акціонерами банку заходів для їх усунення. Крім того, регулятор виявив операції з дострокового повернення інвесторам коштів, залучених на умовах субординованого боргу, проведені банком всупереч забороні НБУ.

У 2014 році Національний банк видав «Імексбанку» кредити на 795 млн грн, у тому числі останній кредит був виданий незадовго до введення тимчасової адміністрації, в грудні минулого року.

Довідка УНІАН. «Імексбанк» (Одеса) працює на ринку України з 1994 року і входить до групи великих банків.

У липні 2014 року основний акціонер банку, народний депутат і член парламентського комітету з фінансів і банківської діяльності Леонід Клімов, зменшив свою участь у статутному капіталі банку до 36,7917% з 41,0608%.

У листопаді 2014 року акціонери банку на загальних зборах прийняли рішення поповнити статутний капітал фінустанови на 150 млн грн.