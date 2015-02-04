У «Надра Банк» Фірташа до кінця тижня введуть тимчасову адміністрацію - ЗМІ

У «Надра Банк» буде введена тимчасова адміністрація. Це відбудеться до кінця цього тижня.

Про це пише Delo.UA з посиланням на власні джерела.

Зобов'язання банку, відповідно до звітності, на кінець 2014 року становили 32,4 млрд грн. З них коштів фізосіб - 5,6 млрд грн.

Нагадаємо, 2014 рік банк закінчив зі збитком у розмірі 1 млрд грн. Сукупні активи банку "Надра" в 2014 році збільшилися на 15% - до 35,8 млрд грн. Кредити та заборгованість клієнтів минулого року зросли на 24% - до 31 млрд грн. Обсяг сформованих резервів становив 19% суми кредитної заборгованості клієнтів.

Банк "Надра" входить до складу Group DF, яка належить Дмитру Фірташу. За активами, за підсумками 2014 року, банк входив у категорію найбільших і займав 11 місце в рейтингу.