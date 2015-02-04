Гривня на відкритті міжбанку подешевшала ще на 10 копійок

У середу, 4 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України відкрилися на рівні 16,60/16,78 грн/дол.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що угоди проходять активно і до середини торгів котирування підвищилися до 16,52/16,75 грн/дол.

За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро відкрилися на рівні 19,04/19,27 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2510/0,2540 грн/рубль.

За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 11:30 становив 16,2520 грн/дол., до цього часу було укладено 6 угод, обсяг торгів становив 10 млн дол.

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Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 3 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів знизилися до 16,48/16,68 грн/дол. з 16,42/16,62 грн/дол. на відкритті торгів.