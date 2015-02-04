Російський рубль знову падає після ранкового зростання

Рубль пішов у мінус після позитивного відкриття біржових торгів середи і досягнення локальних піків. Проти може грати поточна негативна динаміка нафти і ризики дефіциту валюти, необхідної для великих виплат за зовнішніми позиками в лютому-березні, пише Рейтер.

Опівдні долар розрахунками "завтра" торгувався поблизу позначки 66 рублів, дорожчаючи більш ніж на один відсоток від попереднього закриття.

На початку торгів валюта США падала на позначку 64,51 вперше з 23 січня, потім пішла вгору і сформувала сесійний максимум на 66,66 рубля.

Пара євро/рубль розрахунками "завтра" на цей час торгувалася поблизу позначки 75,50, набираючи три чверті відсотка вартості.

"Рівні між 66 і 67 рубля за долар виглядають більш-менш рівноважними для нинішньої ситуації й ціни на нафту, тоді як вчорашнє сильне зміцнення рубля виглядало надмірним і було спровоковане не тільки зростанням нафтових котирувань, але й кількома великими стоп-лосс довгих валютних позицій", - сказав Сергій Фішгойт із банку Открытие.

На думку Фішгойта, зараз ознак розвороту рубля в бік зміцнення, як і фундаментальних факторів для цього, немає, "а те що п'ятивідсотковим зростанням (рубля) відіграли подорожчання нафти - більш ніж достатньо для поточної ситуації".

Читайте такожВ ОПЕК не виключають, що ціни на нафту впадуть до $30Нафту марки Brent знижується з максимумів поточного року, досягнутих напередодні. Зараз барель втрачає півдолари з початку дня й оцінюється у $57,41, тоді як напередодні було досягнуто відмітки $59 за барель уперше з 29 грудня.

За оцінками аналітиків Райффайзенбанку, зростання середньої ціни на нафту на $7 за барель збільшує російський експорт приблизно на $2 мільярди на місяць, "що, безумовно, є серйозною підтримкою рубля".

Але вони попереджають про ризики високої цінової волатильності нафтового ринку: "У будь-який момент, на новинах про зростання видобутку або слабкий попит на нафту, ціни на "чорне золото", а за ними і курс рубля, можуть відкотитися".