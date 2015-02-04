У Гонтаревої сьогодні продавали банкам долари вже по 16,42 грн

Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу 4 лютого продав банкам 3 млн дол. США за середньозваженим курсом 16,4183 грн/дол., повідомляється на сайті регулятора.

«Загальний обсяг задоволених заявок учасників аукціону - 3 млн дол. США. Середньозважений курс гривні за результатами аукціону - 16,4183 грн за 1 долар», - йдеться в повідомленні.

За інформацією НБУ, загальний обсяг заявок суб'єктів ринку становив 11,7 млн дол., мінімальний курс (курс відсікання) - 16,3900 грн/дол.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк на валютному аукціоні 3 лютого продав банкам 3 млн дол. СШАза середньозваженим курсом 16,2101 грн/дол.

Регулятор з 5 листопада щодня проводить валютні аукціони невеликих обсягів для пошуку рівноважного курсу.

З 28 листопада НБУ прийняв рішення скоротити обсяг продаваної валюти з 5 млн дол. до 3 млн дол.