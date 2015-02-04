Нацбанк знизив офіційний курс гривні майже на 50 копійок - до нового антирекорду

Національний банк України сьогодні, 4 лютого, з 14:00 установив офіційний курс гривні до долара на рівні 16,7289, що на 49 копійок нижче попереднього мінімального значення на рівні 16,2414, встановленого 3 лютого, повідомляється на сайті регулятора.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку станом на 13:30 становив 16,4811 грн/дол., за підсумками сьогоднішнього індикативного аукціону НБУ для визначення рівноважного курсу - 16,4183 грн/дол., окремі котирування на міжбанківському ринку з урахуванням комісій досягають 22 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році регулятор перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і в результаті гривня протягом року знецінилася щодо долара США за офіційним курсом удвічі.

Читайте такожУ Гонтаревої сьогодні продавали банкам долари вже по 16,42 грнЗ моменту введення гривні в обіг у 1996 році вона різко девальвувала двічі: в 1998 році майже в три рази - до близько 5 грн з 1,8 грн за долар, а також наприкінці 2008 року - майже вдвічі, до 8 грн/дол.

Наприкінці 2014 року НБУ перейшов до симбіозу ринково-адміністративного регулювання курсу, вказуючи ринку індикативний курс за допомогою проведення щоденних аукціонів на міжбанківському валютному ринку у невеликих обсягах.

Учора, 2 лютого, Нацбанк анонсував перехід до єдиного ринкового курсу на валютному ринку, який, за інформацією учасників фінансового ринку, очікується з 5 лютого.