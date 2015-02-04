Яценюк хоче обговорити з коаліцією реформи і співпрацю з МВФ

Про це він повідомив у середу, 4 лютого, під час чергового засідання уряду.

«Думаю, що буде правильно, якщо уряд зустрінеться з керівниками парламентської коаліції з метою обговорення як програми співпраці з Міжнародним валютним фондом, так і подальших економічних реформ, які потрібні країні», - сказав Яценюк.

Також прем'єр відзначив, що результатом майбутніх консультацій уряду і парламентської коаліції мають стати конкретні дії з реформування економіки, які включають ухвалення необхідних законопроектів.

«Я переконаний, що парламентська коаліція разом з урядом і президентом України далі йтиме шляхом правильних реформ і спільно нестиме політичну відповідальність за всі рішення, і з кожним днем у нас буде все менше популізму, а все більше прагматизму і націленість на реальний конкретний результат», - сказав очільник уряду.

За словами Яценюка, в результаті консультацій важливим буде прийняття необхідних законопроектів навіть з урахуванням їх непопулярності та відсутності політичних дивідендів.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус заявляв, що Україна розраховує на позитивне рішення Міжнародного валютного фонду щодо виділення фінансової допомоги напередодні реформ у ключових для країни секторах економіки.

У середині січня уряд України звернувся до Ради директорів МВФ з проханням розглянути можливість затвердження нової програми співпраці з використанням механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF), яка передбачає виділення значного обсягу коштів на період до 4 років. Рішення про нову програму прийматиме Раду директорів МВФ на підставі результатів роботи місії фонду, яка працює в Києві з 8 січня.