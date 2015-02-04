Міністр фінансів Греції: ми ніколи не проситимемо фіндопомоги в Росії

Греція не буде просити фінансової допомоги в Росії, заявив у середу міністр фінансів Греції Янніс Варуфакіс, передає Прайм.

"Я можу відповісти точно: це не обговорюється. Ми ніколи не будемо запитувати фінансову допомогу у Росії", - заявив Варуфакіс в інтерв'ю німецькій газеті Zeit, відповідаючи на питання про можливе взяття кредиту в РФ.

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У понеділок аналогічну точку зору з даного питання висловив новий прем'єр країни Алексіс Ціпрас. "Зараз таких думок немає", - заявив Ціпрас, слова якого наводить агентство DPA.

Міністр фінансів ФРН Вольфганг Шойбле заявив, що Берлін не схвалює прагнення Греції до більш близьких зв'язків з Росією і не вважає, що можлива російська допомога може замінити підтримку Євросоюзу.

Варуфакіс також додав, що, на його думку, Німеччині необхідно взяти на себе відповідальність за вирішення боргової кризи. "Я уявляю собі якийсь "план Меркель" на зразок "плану Маршалла". Німеччина могла б застосувати свої сили для об'єднання Європи. Це було б прекрасним розпорядженням федерального канцлера", - зазначив міністр. В рамках американського плану Маршалла, як відомо, здійснювалася фінансова підтримка країн Західної Європи після Другої світової війни.

Наприкінці січня глава Мінфіну РФ Антон Силуанов заявив, що Росія розгляне питання надання фінансової допомоги Греції, якщо країна звернутися за нею.

Після того, як у країні в 2010 році вибухнула боргова криза, Афіни були змушені звернутися за зовнішньою фінансовою допомогою. Через два роки Греція досягла угоди з трійкою кредиторів у складі ЄК, ЄЦБ і МВФ. За нею Афінам виділялися багатомільярдні кредити, списувалося близько половини боргів приватним кредиторам, а натомість було висунуто ряд вимог, таких як заходи жорсткої економії, приватизація держактивів на суму близько 50 мільярдів євро до кінця 2015 року, реалізація структурних реформ.

Раніше Ціпрас заявив, що буде домагатися списання сотень мільярдів євро у вигляді кредитів "трійки", які були витрачені на стабілізацію грецького суверенного боргу і частково на фінансування державних витрат.