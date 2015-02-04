Консорціум інвесторів хоче вкласти в банківський сектор України до $100 млн

Консорціум інвесторів Empire State Capital Partners має намір інвестувати в банківський сектор України від 60 до 100 млн дол. упродовж найближчих 12-18 місяців, повідомив керуючий директор консорціуму Грегорі Фішман на прес-конференції в УНІАН.

«У нас конкретний план влити десь 60-100 млн доларів у фінансову платформу, або іншими словами, один банк, упродовж наступних 12-18 місяців. Ми зараз ведемо переговори з контрагентами - різними банками. У нас є низка критеріїв, за якими ми шукаємо, напевно це буде банк третьої групи», - сказав Фішман.

Читайте такожУкраїна цього року має виплатити МВФ понад $1,4 мільярдаЗа його словами, консорціум запрошує якісних контрагентів для подальших переговорів і, усвідомлюючи складний стан банківської системи країни, розраховує перш за все на відкритість і чесність контрагентів. «Нам дуже важливо, аби контрагенти поводились відкрито, бо разом ми зможемо розібратися з будь-якими проблемами», - додав він.

Фішман наголосив, що зайняти позицію саме в банковому сегменті бізнесу є сенс, щоб використати банківську платформу для подальшого інвестування в реальну економіку, включаючи агросектор, енергетику, високі технології, ресурсні галузі й інфраструктуру, а також держпроекти з приватизації.