Греція почала переговори з МВФ про реструктуризацію боргу за своїм сценарієм

Греція почала переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про реструктуризацію заборгованості.

Про це голова грецького мінфіну Яніс Варуфакіс заявив в інтерв'ю газеті Repubblica, пише ТАСС.

За його словами, мова йде про боргові свопи. Вони передбачають обмін існуючих боргових зобов'язань на новий тип грецьких облігацій, виплати за якими прив'язані до темпів економічного зростання в країні.

"Наша пропозиція полягає в трансформації заборгованості перед "трійкою" (кредиторів - Єврокомісія, Європейський центральний банк і МВФ), збільшеної з €240 млрд до €280 млрд через нарахування відсотків (які після довгих переговорів були знижені до 2% із первинних 5%), у безстрокові бонди. Ми почнемо виплачувати борг, коли нам дозволять умови, а саме: економічне зростання в Греції становитиме як мінімум 3-3,5%", - сказав Варуфакіс.

Читайте такожМіністр фінансів Греції: ми ніколи не проситимемо фіндопомоги в РосіїВін нагадав, що, коли "трійка" давала кредити в розмірі €110 млрд у травні 2010 року і €130 млрд навесні 2012 року, стверджувалося, що цього вистачить, щоб досягти зростання в 4,5%. "Яка жахлива помилка, навіть МВФ визнав, про яке зростання може йти мова, якщо кожен євро повинен бути відданий на погашення заборгованості", - зазначив міністр.