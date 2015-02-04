Гривня на міжбанку впала нижче 17 за долар

У середу, 4 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на закриття торгів знизилися до 16,88/17,08 грн/дол. із 16,60/16,80 грн/дол. на відкритті торгів.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що угоди здійснювалися активно.

За словами співрозмовника агентства, котирування гривні до євро закрилися на рівні 19,26/19,48 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,2510/0,2550 грн/рубль.

Читайте такожНацбанк знизив офіційний курс гривні майже на 50 копійок - до нового антирекордуЗа даними Національного банку України, середньозважений курс гривні на 17:00 становив 16,8094 грн/дол., на цей час було укладено 206 угод, обсяг торгів склав 381,82 млн дол.