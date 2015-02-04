Міністр фінансів Греції підтвердив, що країна не виходитиме з єврозони

Греція не виходитиме з єврозони, навіть якщо "єдина валюта народилася хворою".

Як повідомляє ТАСС, про це міністр фінансів Греції Яніс Варуфакіс заявив у інтерв'ю газеті Repubblica.

"І для Греції, як і для Італії, було краще не переходити на євро. Єдина валюта не витримала фінансової кризи 2008 року, але вже не можна повернутися назад", - вважає грецький міністр.

У вівторок він провів зустріч з італійським колегою П'єром Карло Падоаном, перед початком якої заявив, що, якщо європейські інститути дадуть Афінам час на вироблення заходів, які почнуть застосовуватися з червня, до початку літа грецька криза може бути подолана.

Читайте такожЄЦБ не сподобалася пропозиція Греції щодо реструктуризації боргуМіністр фінансів Греції з 1 лютого перебуває в турне європейськими столицями у пошуках нових рішень проблем грецької економіки і кризи навколо її величезного державного боргу, що досягає €412 млрд. Варуфакіс провів переговори з колегами в Лондоні й Римі - Джорджем Осборном і П'єром Карло Падоаном.

Сьогодні Варуфакіс проводить дискусії у Франкфурті-на-Майні з головою Європейського центрального банку (ЄЦБ) Маріо Драгі, а 5 лютого в Берліні у нього запланована зустріч з головою мінфіну Німеччини Вольфгангом Шойбле. Берлін найрішучіше виступає проти будь-яких ініціатив Афін у сфері полегшення боргового тягаря.