Обвал рубля прискорився через нове падіння цін на нафту

Рубль у середу ввечері нарощує внутрішньоденні втрати після значного зростання за попередню сесію і досягнення вранці локальних піків, реагуючи в основному на зміни нафтових котирувань, повідомляє Рейтер.

На 17.45 мск долар розрахунками "завтра" торгувався поблизу позначки 66,94, набираючи 2,7 відсотка з рівнів попереднього закриття.

На початку торгів валюта США падала на позначку 64,51 вперше з 23 січня, потім пішла вгору і ввечері сформувала сесійний максимум на 67,18 рубля.

Пара євро/рубль розрахунками "завтра" на цей час торгувалася поблизу позначки 76,32, дорожчаючи на 1,9 відсотка.

Вартість бівалютного кошика зросла на 1,67 рубля й оцінюється у 71,19 рубля.

Проти рубля грає корекція нафти після її вчорашнього руху на максимуми року, що настав, а також бажання придбати дешеву валюту перед загрозою можливого дефіциту напередодні великих виплат лютого-березня за зовнішніми позиками.

Читайте такожBloomberg прогнозує прискорення падіння рубля через борги російських компанійПроти залишаються і "сміттєвий" рейтинг Росії, установлений агентством S&P, а також ризики зміни до цього статусу оцінок Росії іншими агентствами, негативні наслідки для економіки країни від 40-процентного падіння нафтових котирувань із середини минулого року, а також від західних санкцій і російських контрсанкцій.

Зберігаються і ризики введення вже у лютому нових західних санкцій проти Росії за підтримку нею бойовиків на сході України, де відновилися бойові дії.

"Можна знову поступово придивлятися до купівлі долара, основні ризики для рубля зараз пов'язані з можливістю нових санкцій проти Росії на тлі напруженої ситуації в Україні, а також великими виплатами російськими компаніями за зовнішніми запозиченнями в лютому-березні", - сказав Іван Копєйкін із компанії БКС.

Він вважає, що найближчим серйозним опором зростання валюти виступає позначка 69 рублів за долар.