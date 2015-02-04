S&P знизило рейтинги Газпрома, Роснефти й інших найбільших російських компаній до сміттєвого рівня

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's знизило довгострокові рейтинги в іноземній валюті низки найбільших компаній Росії.

Про це повідомляє Lenta.ru.

Зокрема, довгострокові кредитні рейтинги в іноземній валюті «Газпрома», «Газпром нефти», «Роснефти», «Транснефти», «Новатека», МТС, «Мегафона», РЖД знижено з BBB- до BB+ із «негативним» прогнозом.

Із BBB- до BB+ також знижені рейтинги «Федеральної пасажирської компанії», ФСК ЕЭС, «Россетей» і «Транснефти». Короткостроковий кредитний рейтинг «Газпрома» і «Россетей» знижено до B із A-3.

При цьому агентство підтвердило рейтинг «Лукойла» на рівні BBB- з «негативним» прогнозом. «Підтвердження відображає думку агентства про те, що «Лукойл» може витримати дефолт в країні і, таким чином, може мати рейтинг, який на один щабель перевершує рейтинг Росії», - зазначили в агентстві.

26 січня агентство Standard & Poor's уперше за останнє десятиліття знизило суверенний кредитний рейтинг Росії з ВВВ- до ВВ+, тобто нижче інвестиційного рівня. Прогноз за рейтингом - «негативний».

9 січня ще одне з провідних світових рейтингових агентств Fitch знизило довгостроковий кредитний рейтинг Росії на один щабель, до рівня ВВВ-. Причинами були названі різке падіння рубля і цін на нафту, а також збільшення ключової ставки до 17 відсотків.

16 січня агентство Moody's знизило на один щабель - із Baa2 до Baa3 - довгостроковий рейтинг державних облігацій РФ.