S&P знизило рейтинги Газпрома, Роснефти й інших найбільших російських компаній до сміттєвого рівня
Кредитні рейтинги в іноземній валюті «Газпрома», «Газпром нефти», «Роснефти», «Транснефти», «Новатека», МТС, «Мегафона», РЖД знижено з BBB - до BB+ із «негативним» прогнозом.
Міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's знизило довгострокові рейтинги в іноземній валюті низки найбільших компаній Росії.
Про це повідомляє Lenta.ru.
Зокрема, довгострокові кредитні рейтинги в іноземній валюті «Газпрома», «Газпром нефти», «Роснефти», «Транснефти», «Новатека», МТС, «Мегафона», РЖД знижено з BBB- до BB+ із «негативним» прогнозом.
Із BBB- до BB+ також знижені рейтинги «Федеральної пасажирської компанії», ФСК ЕЭС, «Россетей» і «Транснефти». Короткостроковий кредитний рейтинг «Газпрома» і «Россетей» знижено до B із A-3.
При цьому агентство підтвердило рейтинг «Лукойла» на рівні BBB- з «негативним» прогнозом. «Підтвердження відображає думку агентства про те, що «Лукойл» може витримати дефолт в країні і, таким чином, може мати рейтинг, який на один щабель перевершує рейтинг Росії», - зазначили в агентстві.
26 січня агентство Standard & Poor's уперше за останнє десятиліття знизило суверенний кредитний рейтинг Росії з ВВВ- до ВВ+, тобто нижче інвестиційного рівня. Прогноз за рейтингом - «негативний».
9 січня ще одне з провідних світових рейтингових агентств Fitch знизило довгостроковий кредитний рейтинг Росії на один щабель, до рівня ВВВ-. Причинами були названі різке падіння рубля і цін на нафту, а також збільшення ключової ставки до 17 відсотків.
16 січня агентство Moody's знизило на один щабель - із Baa2 до Baa3 - довгостроковий рейтинг державних облігацій РФ.