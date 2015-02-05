Військова агресія Росії унеможливила радикальну податкову реформу - голова ДФС

Про це в ефірі 5 каналу заявив голова Державної фіскальної служби України Ігор Білоус

«Попри все за 2014 рік ми зібрали на 10 мільярдів більше податків ніж у 2013 році. І в основному все це з тіньового сектору: було зібрано більше ПДВ, було зібрано більше інших податків. Були спроби провести радикальні реформи, до червня ми з ними працювали, але вони давали дефіцит на першому етапі, тому що кожна реформа вона не працює за ніч, вона не працює за тиждень, вона має певний лаг часу, ми говоримо про один квартал, або два квартали. На жаль, усвідомивши ті цифри і реалії, в яких ми опинились – ми не могли перейти до радикальних реформ», – заявив Білоус.

В Україні 1 січня набув чинності закон про зміни в Податковий кодекс

Згідно з документом, кількість податків скоротилася з 22 до дев'яти. Залишилися податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, податок на додану вартість, акцизний податок, рентна плата, збори, а також місцеві податки: податок на майно і єдиний податок