У Греції до березня можуть закінчитися гроші - Bloomberg

У Греції до 25 лютого можуть закінчитися грошові кошти. Це відбудеться в тому випадку, якщо кредитори не піднімуть поріг короткострокових запозичень. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з фінансовим становищем країни.

У даний момент ліміт на короткострокові облігації, встановлені Греції офіційними кредиторами, складає €15 млрд. Якщо ліміт не буде порушено, то уряд вже 25 лютого може зіткнутися з нестачею коштів.

Ще кілька тижнів уряд зможе протриматися за умов скорочення витрат. «До кінця березня він (новий прем'єр-міністр країни Алексіс Ціпрас) може зіткнутися з екзистенційним вибором: брати рятувальний круг із умовами, які він послідовно відкидає, або виходити із зони євро», - пише Bloomberg з посиланням на джерело.

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У четвер питання підйому порога буде обговорюватися на зустрічі міністра фінансів Греції Яніса Варуфакіса з німецьким міністром фінансів Вольфганом Шойбле.

Напередодні, 4 лютого, Європейський центробанк заявив про припинення прийому держоблігацій Греції з 11 лютого в якості застави під кредити. Про це йшлося в повідомленні регулятора, передає РБК.

В кінці січня Європейський центральний банк пригрозив, що якщо Греція не продовжить дію своєї програми з порятунку економіки, то регулятор припинить подальше кредитування країни. Глава Банку Фінляндії Ерккі Ліїканен, що входить в керуючу рада ЄЦБ, заявив, що в кінці лютого 2015 року закінчується термін дії пакету антикризових заходів, які Греція погодила з Європою і МВФ.

«Має бути знайдено рішення, в іншому випадку ми не зможемо продовжувати кредитування. Значна реструктуризація боргу була проведена з приватними інвесторами. ЄЦБ не може фінансувати державу напряму, що малося б на увазі в даному випадку», - сказав він.

На тлі фінансових проблем країни міністр фінансів Росії Антон Силуанов допустив можливість фінансової допомоги Греції з боку Росії. «Ну, ми можемо допустити будь-яку ситуацію, тому якщо таке звернення надійде в російський уряд, ми обов'язково розглянемо його, але і будемо враховувати всі чинники двосторонніх відносин Росії та Греції», - сказав Силуанов.

Греція, в свою чергу, відмовилася звертатися за допомогою до Росії.