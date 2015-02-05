Нацбанк 6 лютого підвищує облікову ставку до 19,5%

Національний банк України з 6 лютого підвищує облікову ставку до 19,5% з 14% з відповідним коригуванням ставок щодо своїх активних і пасивних операцій для регулювання ліквідності ринку, повідомив сьогодні журналістам директор департаменту монетарної політики і економічного аналізу НБУ Сергій Ніколайчук на брифінгу.

«Ми ухвалили рішення підвищити облікову ставку з 14% до 19,5%», - сказав Ніколайчук. За його словами, рішення ухвалене монетарним комітетом НБУ і схвалене правлінням регулятора.

Згідно з матеріалами НБУ, розповсюдженими під час брифінгу, підвищення ставки буде проведено з 6 лютого з відповідним коригуванням ставок щодо активних і пасивних операцій регулятора.

Ніколайчук пояснив, що основною причиною ухваленого рішення стало зростання споживчої інфляції до 24,9% за результатами 2014 року.

Присутній на брифінгу директор департаменту відкритих ринків НБУ Олег Чурій повідомив, що слідом за обліковою ставкою будуть підвищені ставки щодо інструментів НБУ для управління ліквідністю, включаючи рефінансування НБУ і мобілізацію ресурсів за допомогою продажу депозитних сертифікатів.

«Які ставки будуть у нас, починаючи із завтрашнього дня. Ставку за «овернайтами», рефінансування буде піднято з 18,5 до 23%, депозитні сертифікати залучатимуться під 13% «овернайт», це на 2% вище, ніж вони залучалися вчора. Щодо довших інструментів залучення ліквідності, депозитних сертифікатів, ставку буде піднято з 13 до 15%. І щодо основного інструменту рефінансування, тендер рефінансування, у нас ставку видачі ресурсів буде встановлено на рівні базової ставки 19,5%», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, з 13 листопада 2014 року Нацбанк втретє за рік підвищив облікову ставку на 1,5 п.п. – до 14%, пояснюючи своє рішення прискоренням інфляції і порушенням рівноваги на валютному ринку.

Раніше слідом за підвищенням облікової ставки Нацбанк в таких самих межах підвищував ставки рефінансування банків, проте у листопаді залишив ставку за кредитами «овернайт» для банків без змін на рівні 17,5% річних.

З 20 січня 2015 року Національний банк підвищив ставку мобілізації одноденних ресурсів у банків шляхом продажу депозитних сертифікатів «овернайт» на 3,5 п.п., до 11%, а також ставки залучення ресурсів у банків на більш тривалі терміни.

Раніше ставка розміщення депозитних сертифікатів підвищувалася слідом за підвищенням облікової ставки НБУ, проте облікова ставка залишилася незмінною, як і ставка рефінансування банків шляхом надання кредитів «овернайт» - на рівні 17,5% річних.

Довідка УНІАН. Облікова ставка Нацбанку – один з монетарних інструментів і орієнтирів вартості залучених і розміщених коштів. Облікова ставка НБУ є основою відсоткової ставки комерційних банків.

На думку банкірів, підвищення облікової ставки до рівня прогнозованої інфляції сприятиме стабілізації валютного ринку і зупинці девальвації гривні, яка ву2014 роки знецінилася до долара удвічі.