За рік українські банки втратили майже 53 млрд гривень
Банківська система України за підсумками 2014 року зазнала збитків на 52,966 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.
Раніше повідомлялося, що за підсумками січня-листопада 2014 року банківська система України зазнала 22,419 млрд грн збитків. Таким чином, у грудні минулого року банки зазнали 30,547 млрд грн збитків.
За інформацією НБУ, доходи банків у 2014 році зросли на 24,5% порівняно з 2013 роком і становили 210,2 млрд грн, видатки – на 57,2%, до 263,2 млрд грн.
Згідно з повідомленням регулятора, негативні фінансові результати діяльності банків України у 2014 році були спричинені збільшенням обсягів відрахувань у резерви на можливі втрати від активних операцій. При цьому основні банківські операції в цілому по системі залишалися прибутковими.
«Упродовж 2014 року банківська система через тяжкі політичні і економічні умови піддавалася значним ризикам, зокрема кредитовим. Саме унаслідок зовнішніх важкопрогнозованих шоків погіршала платоспроможність позичальників і зріс обсяг проблемної кредитної заборгованості», - наголошується в повідомленні.
За даними регулятора, в цілому у системі відрахування до резервів зросли у 3,7 разу порівняно з 2013 роком, а їх частка у загальних витратах збільшилася з 16,7% до 39,3%.
Згідно з повідомленням, близько 40% збитків у системі були сформовані банками, які віднесені до категорії неплатоспроможних і в яких працюють тимчасові адміністрації.
«Без урахування цих банків збитки банківського сектора становили б 33,1 млрд грн», - йдеться у повідомленні.
При цьому регулятор наголошує, що, незважаючи на несприятливі зовнішні обставини, в банківській системі залишається певний запас міцності, а політика докапіталізації банків і очищення фінансового сектора від недобросовісних банків додасть їй позитивного імпульсу.
Читайте такожНБУ зобов'язав акціонерів банків гарантувати докапіталізацію
Як повідомляв УНІАН, прибуток банківської системи України у 2013 році становив 1,4 млрд грн, що у 3,5 разу нижче за показник прибутку за підсумками 2012 року.
Банкіри пояснюють ріст збитків стрімкою девальвацією національної валюти і відтоком вкладів з банківської системи, що спричинило подорожчання ресурсів для банків і одночасно погіршення якості кредитів і підвищення витрат на формування резервів під ці кредити.