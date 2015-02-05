За рік українські банки втратили майже 53 млрд гривень

Раніше повідомлялося, що за підсумками січня-листопада 2014 року банківська система України зазнала 22,419 млрд грн збитків. Таким чином, у грудні минулого року банки зазнали 30,547 млрд грн збитків.

За інформацією НБУ, доходи банків у 2014 році зросли на 24,5% порівняно з 2013 роком і становили 210,2 млрд грн, видатки – на 57,2%, до 263,2 млрд грн.

Згідно з повідомленням регулятора, негативні фінансові результати діяльності банків України у 2014 році були спричинені збільшенням обсягів відрахувань у резерви на можливі втрати від активних операцій. При цьому основні банківські операції в цілому по системі залишалися прибутковими.

«Упродовж 2014 року банківська система через тяжкі політичні і економічні умови піддавалася значним ризикам, зокрема кредитовим. Саме унаслідок зовнішніх важкопрогнозованих шоків погіршала платоспроможність позичальників і зріс обсяг проблемної кредитної заборгованості», - наголошується в повідомленні.

За даними регулятора, в цілому у системі відрахування до резервів зросли у 3,7 разу порівняно з 2013 роком, а їх частка у загальних витратах збільшилася з 16,7% до 39,3%.

Згідно з повідомленням, близько 40% збитків у системі були сформовані банками, які віднесені до категорії неплатоспроможних і в яких працюють тимчасові адміністрації.

«Без урахування цих банків збитки банківського сектора становили б 33,1 млрд грн», - йдеться у повідомленні.

При цьому регулятор наголошує, що, незважаючи на несприятливі зовнішні обставини, в банківській системі залишається певний запас міцності, а політика докапіталізації банків і очищення фінансового сектора від недобросовісних банків додасть їй позитивного імпульсу.

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Як повідомляв УНІАН, прибуток банківської системи України у 2013 році становив 1,4 млрд грн, що у 3,5 разу нижче за показник прибутку за підсумками 2012 року.

Банкіри пояснюють ріст збитків стрімкою девальвацією національної валюти і відтоком вкладів з банківської системи, що спричинило подорожчання ресурсів для банків і одночасно погіршення якості кредитів і підвищення витрат на формування резервів під ці кредити.