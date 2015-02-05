Нацбанк із сьогоднішнього дня відмовився від індикативного курсу гривні

Національний банк України з 5 лютого припиняє проведення щоденних індикативних аукціонів на валютному ринку для визначення рівноважного курсу, повідомила сьогодні журналістам голова НБУ Валерія Гонтарева.

«Нами було прийнято рішення: з сьогоднішнього дня ми припиняємо проводити наші аукціони як такі, що втратили сенс, ми перестаємо доводити індикативний курс», - сказала Гонтарева.

За її словами, різниця між реальним курсом та індикативним курсом досягала 20-30%, у зв'язку з чим проведення аукціонів втратило сенс.

Голова НБУ не стала давати прогнозів ринкового і офіційного курсу, при цьому зазначивши, що очікує підвищення пропозиції валюти на ринку.

«Все адміністративні заходи, які введені, ми залишаємо. Про те, що ми перейшли до абсолютно гнучкого курсу, говорити не доводиться», - підкреслила Гонтарева.

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Тижнем раніше Нацбанк повідомляв, що працює над усуненням множинності курсів на валютному ринку і можливим введенням нових механізмів пошуку рівноважного курсу.

За інформацією банкірів, вони очікують задекларованої НБУ скасування політики індикативних курсів на валютному ринку, що дозволить торгувати валютою за реальним курсами без обмежень і ліквідувати «сірий» та «чорний» ринок.

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Національна валюта України в 2014 році подешевшала щодо долара майже в 2 рази, до нового історичного мінімуму за офіційним курсом на рівні 15,85 грн/дол. Одночасно курс гривні до долара на міжбанківському ринку з урахуванням комісійних платежів і на готівковому валютному ринку з урахуванням пенсійного збору досягає 21 грн/дол.

НБУ наприкінці 2014 року перейшов до симбіозу ринково-адміністративного регулювання курсу, вказуючи ринку індикативний курс за допомогою проведення щоденних аукціонів на міжбанківському валютному ринку в невеликих обсягах.