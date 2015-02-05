У Гонтаревої прогнозують падіння ВВП цього року на 4-5%

Національний банк України оцінює падіння ВВП України у 2014 році в 6,7% і прогнозує його падіння у 2015 році на 4-5%, повідомив сьогодні журналістам директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Сергій Ніколайчук.

«Падіння ВВП, яке ми оцінюємо торік на рівні 6,7%, цього року оцінки коливаються від 4 до 5%. Це падіння, насамперед, має структурний характер і зумовлено факторами з боку пропозиції. Тобто військовим конфліктом і природно тією невизначеністю, яка стримує інвестиційні процеси», - сказав Ніколайчук.

Також він повідомив, що рівень інфляції за прогнозами НБУ очікується на рівні 17,2%. «Інфляційні та девальваційні ризики залишатимуться досить високими в найближчій перспективі. Насамперед, відображаючи той високий рівень невизначеності подальшого розвитку подій на східній Україні. Крім того, є додаткові фактори можливого підвищення інфляційного тиску. У зв'язку, наприклад, із запровадженням потенційного збору на імпортні товари. З необхідністю подальшого підвищення цін на газ, тарифів ЖКГ, у зв'язку з девальвацією рубля... На кінець року за нашими оцінками споживча інфляція становитиме 17,2%», - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП України в третьому кварталі 2014 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року становило 5,3%, у другому кварталі - 4,6%, у першому кварталі - 1,2%.

Український уряд прогнозував падіння ВВП України за підсумками 2014 року в цілому на 7%, Національний банк - на 7,5%.

Згідно з останніми прогнозами найбільших міжнародних кредиторів України, падіння ВВП країни в 2014 році становитиме 8,2% за оцінками Світового банку, 7,5% - за оцінками Європейського банку реконструкції та розвитку, 6,5% - за оцінками Міжнародного валютного фонду.

У 2013 році зростання ВВП України було нульовим, номінальний ВВП за підсумками року становив 1,455 трлн грн. У 2012 році зростання реального ВВП становило 0,2%, номінальний ВВП – 1,409 трлн грн.

Інфляція в Україні в грудні 2014 року, без урахування окупованого Криму і Севастополя, порівняно з листопадом 2014 року прискорилася до 3%, у річному вираженні - до 24,9%. За січень-грудень порівняно з аналогічним періодом попереднього року ціни підвищилися на 12,1%.

У 2013 році споживчі ціни в Україні збільшилися на 0,5%.

Держбюджет України на 2015 рік ґрунтується на прогнозах падіння ВВП країни на 4,3% при річній інфляції 13%.