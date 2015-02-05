Мінфін Росії: бюджет через дешеву нафту цього року втратить 3,1 трлн рублів

За зниження ціни до 50 доларів скорочення становитиме 2,1 трлн рублів, йдеться в авторській статті директора департаменту податкової і митно-тарифної політики Мінфіну РФ Іллі Труніна, передає Прайм.

"За зниження в 2015 році середньої ціни нафти зі 100 доларів до 50 доларів за барель випадаючі доходи бюджету тільки від нафтових податків, за нашими оцінками, можуть становити близько 2,1 трильйона рублів, а за умов серйознішого падіння ціни до 40 доларів в середньому за рік, доходи бюджету можуть знизитися вже на 3,1 трильйона рублів, що становить 14% і 21% запланованих доходів федерального бюджету відповідно", - йдеться в статті, опублікованій в четвер у газеті РБК.

Трунін зазначає, що оподаткування нафтової галузі в Росії влаштовано таким чином, що в умовах високих цін бюджет забирає собі основну частку додаткової виручки нафтовиків. "Але і за зниження нафтових цін втрати також несе в першу чергу бюджет", - пише він.

"Як не парадоксально, саме ця особливість сучасної російської податкової системи, на жорсткість якої нафтовики скаржилися протягом всього періоду її існування, суттєво пом'якшує негативний ефект падіння цін (на нафту - ред.) для галузі", - пише Трунін.

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При цьому, за розрахунками Мінфіну, недоотримана EBITDA галузі після прийняття податкового маневру і зниження цін на нафту коливається від $0,5 до $1 на барель за ціни нафти в 60 доларів і 40 доларів відповідно.