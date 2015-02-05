У банківській системі України поменшало іноземного капіталу

Частка іноземного капіталу в українській банківській системі (статутному капіталі банків) за 2014 рік скоротилася на 1,5 п.п. - до 32,5%, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з даними НБУ, за підсумками грудня 2014 року порівняно з листопадом частка іноземного капіталу в українській банківській системі збільшилася на 0,3 п.п.

Кількість банків з іноземним капіталом в Україні за 2014 рік збільшилася на 2 - до 51 банку, кількість банків зі 100% іноземним капіталом не змінилася і становить 19.

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Як повідомляв УНІАН, частка іноземного капіталу в українській банківській системі (статутному капіталі банків) у листопаді 2014 року порівняно з жовтнем збільшилася на 0,1 п.п. - до 32,2%.

У 2013 році частка іноземного капіталу в українській банківській системі скоротилася на 5,5 п.п. - до 34%.