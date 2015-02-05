Гонтарева очікує фінальної версії меморандуму з МВФ завтра-післязавтра

Узгодження фінальної версії нового меморандуму для Міжнародного валютного фонду і завершення роботи останньої місії фонду в Україні можливе протягом двох днів, завтра або післязавтра, повідомила голова Національного банку України Валерія Гонтарева на брифінгу в НБУ.

«Місія працює, сподіваюся, що завтра чи післязавтра буде фінальна версія меморандуму, ми її узгоджуємо, і вони від’їжджають і узгоджують з радою директорів. Я не можу вам сказати щодо термінів, краще запитати у місії. Я думаю, що мінімум два - максимум три тижні від їх приїзду до ради директорів», - сказала Гонтарева, відповідаючи на запитання про можливі терміни отримання наступного траншу від МВФ.

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Як повідомляв УНІАН, ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд поки не визначив дату засідання Ради директорів, під час якого може бути прийняте рішення про задоволення прохання української влади щодо нової довгострокової програми кредитування української економіки, що включає механізм розширеного фінансування EFF.

В середині січня уряд України звернувся до Ради директорів МВФ з проханням розглянути можливість затвердження нової програми співробітництва з використанням механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF), що передбачає виділення значного обсягу коштів на період до 4 років. Рішення про нову програму буде приймати Рада директорів МВФ на підставі результатів роботи місії фонду, яка працює в Києві з 8 січня.