Гонтарева підрахувала, що у банків є 30 млрд гривень для кредитування економіки

Національний банк України оцінює поточний обсяг вільних ресурсів у банківській системі, які можна використовувати для кредитування економіки, у 30 млрд грн, повідомила сьогодні журналістам голова НБУ Валерія Гонтарева.

«У системі близько 54 мільярдів грошей, де приблизно 26 мільярдів нам потрібно для підтримки обов'язкових резервів. Отже, ми бачимо, що близько 30 мільярдів гривень на сьогодні у системі є ресурсів для кредитування економіки», - сказала Гонтарева.

Вона підкреслила, що банки не кредитують економіку не через відсутність ресурсів, а через високі ризики неповернення виданих кредитів у нинішньому бізнес-середовищі і недосконалість судової системи, геополітичних ризиків.

Водночас голова НБУ відзначила, що ліквідність у банківській системі розподіляється неоднорідно. «Банківська система стала досить сегментованою. Зайва ліквідність, яку ми бачимо, є у банках, які не мають проблем, а ви знаєте, що є банки, які належать до категорії проблемних, вони вже не тримають обов'язкові резерви, і з якими ми сьогодні працюємо», - додала вона.

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Як повідомляв УНІАН, згідно зі статистикою НБУ щодо грошово-кредитного ринку, Національний банк у 2014 році порівняно з 2013 роком збільшив обсяг рефінансування банків утричі - до 222,3 млрд грн, обсяг операцій з мобілізації ресурсів з метою абсорбування ліквідності з ринку у 5 разів – до 1,473 трлн грн.

Обсяг коррахунків банків в НБУ у 2014 році знизився на 17,6% - до 27,2 млрд грн, обсяг обов'язкових резервів банків до формування у грудні досяг 39,4 млрд грн, зокрема на окремому рахунку в НБУ – 200 млн грн.

У грудні залишки за кредитами у національній валюті зросли на 1,1% (з початку року – знизилися на 8,6%) - до 545,5 млрд грн, тоді як залишки за валютними кредитами знизилися на 3,0% (з початку року - на 22,1%) - до 30,0 млрд дол. США (у доларовому еквіваленті).