Україна піднялася на 33-е місце в рейтингу найінноваційніших країн світу

Україна Україна піднялася на 33-е місце (з 49-го минулого року) в щорічному рейтингу 50 найінноваційніших країн світу The Global Innovation Index, складеному виданням Bloomberg на основі загальної здатності країн до інновацій.

Згідно зі звітом, загальний індекс України в рейтингу становив 64,68 зі 100 можливих балів.

При цьому для розрахунку індексу використовувалося шість показників: частка ВВП країни, що направляється на дослідження й розробку (Україна зайняла 42-е місце); розмір доданої вартості на душу населення (50-е місце); кількість високотехнологічних підприємств у загальному числі компаній (35-е місце); частка випускників середніх шкіл, які вступають до вищих навчальних закладів (5-е місце); кількість наукових співробітників на 1 млн жителів (41-е місце); патентна активність (10-е місце).

Читайте такожАбромавічус розраховує вивести Україну на 50-е місце у світовому рейтингу легкості ведення бізнесуСеред найінноваційніших країн у світі перше місце зайняла Південна Корея. До першої п'ятірки рейтингу також увійшли Японія, Німеччина, Фінляндія та Ізраїль.

Раніше повідомлялося, що в 2014 році Україна зайняла передостаннє, 49-е місце в рейтингу Bloomberg The Global Innovation Index, отримавши 53,2 зі 100 можливих балів.