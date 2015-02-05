Активи українських банків за рік зросли майже на 39 млрд гривень

Активибанків України за 2014 рік зросли на 38,757 млрд грн, або на 3,03%, – до 1,317 трлн грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, у грудні 2014 року порівняно з листопадом активи скоротилися на 418 млн грн, або на 0,03%.

Загальні активи банків, не відкориговані на суму резервів, у 2014 році зросли на 112 млрд грн, або на 7,95%, – до 1,521 трлн грн.

Зобов'язання банків у 2014 році зросли на 83 млрд грн, або на 7,68%, – до 1,169 трлн грн.

Капітал банків у 2014 році скоротився на 44,6 млрд грн, або на 23,1%, – до 148,02 млрд грн.

Станом на 1 січня 2015 року ліцензію на здійснення банківської діяльності мали 163 банки.

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Як повідомляв УНІАН, у 2013 році порівнянні з 2012 роком активи банків зросли на 13,39% – до 1,278 трлн грн.