Гривня на міжбанку сьогодні падала до 24,5 за долар

У четвер, 5 лютого, після припинення проведення щоденних індикативних аукціонів на валютному ринку для визначення рівноважного курсу котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку досягли рівня 16,84/17,04 грн/дол.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, відзначивши, що операції проходять активно, але загального тренду на курси немає, і котирування різноспрямовані, а окремі котирування на міжбанківському ринку з урахуванням комісій досягають 24,5 грн/дол.

Читайте такожНацбанк з сьогоднішнього дня відмовився від індикативного курсу гривніЗа словами співбесідника агентства, котирування гривні до євро відкрилися на рівні 19,18/19,41 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,2490/0,2520 грн/рубль.

За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 13:00 становив 18,0038 грн/дол., на цю годину було укладено 19 угод, обсяг торгів становив 10,81 млн дол.