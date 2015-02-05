Нацбанк знизив офіційний курс гривні майже до 18 за долар

Згідно з інформацією сайту Національного банку України, 5 лютого з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 1799.9763 (з 4 лютого - 1672.8929);

100 євро - 2060.2529 (з 4 лютого - 1903.0830);

10 російських рублів - 2.7503 (з 4 лютого - 2.4684).

Читайте такожГонтарева очікує фінальної версії меморандуму з МВФ завтра-післязавтраЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України з 5 лютого припиняє проведення щоденних індикативних аукціонів на валютному ринку для визначення рівноважного курсу.

«Нами було прийнято рішення: з сьогоднішнього дня ми припиняємо проводити наші аукціони як такі, що втратили сенс, ми припиняємо доводити індикативний курс», - сказала глава НБУ Валерія Гонтарєва.

Таким чином, в Україні встановлено єдиний ринковий курс валют.