Україна і Японія підписали угоду про захист інвестицій

Україна і Японія підписали угоду про сприяння захисту інвестицій, яке передбачає підвищення інвестиційної привабливості та правового регулювання економічних відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії підписання, яка відбулася в будівлі уряду, взяли участь міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус і посол Японії Сумі Шігекі.

"Угоду підписано в дуже стислі терміни, що показує серйозність намірів обох сторін рухатися далі. Ми бачимо, тим самим, що налаштованість з японського боку серйозна, і інвестори з Японії побачать, що тут можна робити інвестиції", - сказав Абромавічус.

За словами глави Мінекономрозвитку, в ході консультацій з японською стороною було визначено вразливі точки інвестиційного співробітництва, серед яких стан інвестиційного клімату в цілому, дерегулювання, простота ведення бізнесу та валютні ризики.

Крім того, міністр зазначив особливу важливість підписаної угоди у зв'язку зі складною обстановкою в країні, яка не сприяє залученню іноземних інвестицій, а також анонсував проведення донорської конференції для пошуку фінансової допомоги Україні в квітні цього року.

Читайте такожЄвропейський інвестбанк цього року виділить Україні мільярд євро на реалізацію проектівСвоєю чергою Шігекі сказав, що підписаний документ має історичний характер як для України, так і для Японії. За словами посла, угода є ще одним інструментом підтримки України в умовах зовнішньої військової агресії та економічної нестабільності.

«Нині Україна стоїть віч-на-віч з безпрецедентними труднощами, які їй необхідно пройти. Японія докладає всіх зусиль для того, щоб захистити цілісність і безпеку України від зовнішньої агресії в східній її частині та в Криму», - зазначив Шігекі.

Також посол нагадав, що в березні минулого року Японія прийняла рішення про виділення 1,8 млрд дол. Україні на бюджетну підтримку, підтримку проектів, грантову допомогу та технічне співробітництво.

Як повідомляв УНІАН, уряд Японії має намір виділити Україні додатковий пакет фінансової допомоги обсягом 300 млн дол. для поповнення золотовалютних резервів Національного банку. Надані кошти будуть доповненням до 1,5 млрд дол. фінансової допомоги, виділених України в 2014 році.

Крім того, Японія готова виділити ще 16,6 млн дол. як грант на реалізацію інфраструктурних проектів.