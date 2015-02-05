Банки вчора отримали більше мільярда гривень рефінансування

Національний банк України 4 лютого надав банкам рефінансування на 1,034 млрд грн, продав депозитні сертифікати на 13,497 млрд грн, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, Нацбанк надав рефінансування 7 банкам на 634,1 млн грн під 17,5% річних на 1 день, 400 млн грн під 19,5% годових 11 банкам на 400 млн грн.

Регулятор також продав депозитні сертифікати на 11,497 млрд грн 28 банків на один день під 11% річних, на 1,9 млрд грн 6 банкам на 7 днів під 13% річних, 2 банкам на 50 млн грн на 14 днів під 13% річних, 1 банку на 50 млн грн на 44 дні під 13% річних.

Обсяг міжбанківського кредитного ринку становив 6,511 млрд грн, середньозважена процентна ставка склала 14,5%, у т. ч. за кредитами овернайт - 13,9% річних.

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Як повідомляв УНІАН, 3 січня Нацбанк надав банкам рефінансування на 497,3 млн грн, продав депозитні сертифікати на 14,608 млрд грн. Обсяг міжбанківського кредитного ринку становив 10,509 млрд грн, середньозважена процентна ставка становила 13,7%, у т. ч. за кредитами овернайт - 13,2% річних.