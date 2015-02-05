Золотовалютні резерви НБУ знизилися до понад 11-річного мінімуму

Золотовалютні резерви Національного банку України в січні знизилися на 14,77% до 6,420 млрд дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Таким чином, золотовалютні резерви відновили більш ніж 11-річний мінімум після провалу до 6,565 млрд дол. у липні 2003 року.

«Їх динаміка у січні 2015 року значною мірою обумовлена здійсненням платежів уряду і Національного банку України з погашення і обслуговування державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті (624,4 млн дол. США в еквіваленті), зокрема Міжнародному валютному фонду», - йдеться у повідомленні.

Крім того, згідно з повідомленням, на обсяг міжнародних резервів вплинули інтервенції НБУ з продажу іноземної валюти на суму 518 млн дол., з яких 464 млн дол. було продано для підтримки платежів НАК "Нафтогаз України" за імпортований природний газ, решта - на валютних аукціонах.

Читайте такожКонсорціум інвесторів хоче вкласти в банківський сектор України до $100 млнЗгідно з опублікованими даними, на 1 лютого резерви в іноземній валюті становили 5,433 млрд дол., резервна позиція в МВФ – 0,03 млн дол., спеціальні права запозичення – 19,5 млн дол., золото – 967,25 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України на 1 січня 2014 року, за попередніми даними НБУ, становили 7,533 млрд дол., що на 24,4%, або на 2,433 млрд дол. менше від показника на 1 грудня.

За 2014 рік резерви скоротилися на 12,883 млрд дол., або на 63,1%.