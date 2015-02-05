МВФ залишиться лідером із фінансової допомоги Україні - Bloomberg

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд - продовжить кредитувати економіку України, незважаючи на війну на сході, однак його частка в загальному пакеті фінансової допомоги нашій країні збережеться на рівні 2014 року і становитиме дві третини від необхідного, повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

«Програма МВФ для України, підписана в квітні 2014 року, передбачала виділення 17 млрд дол., що становило дві третини від загального пакету фінансової допомоги в 27 млрд дол., які могли бути надані Києву з інших джерел, - зазначає Bloomberg. - МВФ не має наміру перевищувати цю частку і збереже позначку в дві третини від загального пакету необхідного Україні фінансування при проведенні нових переговорів про нову кредитну програму (заявку на яку українська влада подали наприкінці січня 2015 року - УНІАН)».

При цьому в агентстві нагадали, що, за прогнозами економістів, Україні буде потрібно у 2015 році не менш як 15 млрд дол. зовнішньої допомоги при обсязі обов'язкових виплат за існуючими боргами в 11 млрд дол. Крім того, в Bloomberg наголосили, що Україна була і залишається багато в чому «політичним питанням», аніж суто економічним. І саме геополітична напруженість, а також ескалація насильства в зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях є ключовими чинниками погіршення економічних прогнозів щодо України та підвищення ризиків при прийнятті рішення про фінансування української економіки, насамперед з боку МВФ, зазначають журналісти агентства.

«Фонд, визнавши перспективу припинення конфлікту на сході в найближчі місяці і пообіцявши підтримку, безумовно потрапив у делікатне становище, - зазначили в Bloomberg. - І зараз у Фонді не коментують хід переговорів (про нову кредитну програму - УНІАН), зазначаючи, однак, що поряд з МВФ допомогу Україні повинні надавати і країни-донори. Крім того, у Фонді очікують зростання економіки України в поточному році на 2% при одночасному скороченні безробіття та обсягу держборгу».

Читайте такожГонтарева очікує фінальної версії меморандуму з МВФ завтра-післязавтраЯк наголошують у Bloomberg, ані у Фонді, ані в уряді України не називають ні конкретної суми кредитування за новою програмою, ні обсягу можливого першого траншу, посилаючись на процедурні моменти, які передбачають, що такі рішення будуть прийняті Радою директорів МВФ. «Водночас близькі до переговорів джерела зазначають, що Україна розраховує отримати від МВФ щонайменше 5-6 млрд дол., що дасть змогу збільшити допомогу з боку Світового банку та інших фінансових інститутів і отримати в цілому з усіх джерел 9-10 млрд дол.».

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Україна отримала близько 9 млрд дол. міжнародної кредитної допомоги, включаючи 4,6 млрд дол. від МВФ. На початку січня глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що ЄС готовий виділити Україні 1,8 млрд євро кредитної допомоги. Уряд США також виділив Україні 2 млрд дол. кредитних гарантій з можливістю збільшення цього обсягу до 3 млрд дол. Наприкінці січня уряд України звернувся до МВФ з проханням розглянути можливість надання нової програми кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування EFF. Обсяг можливого фінансування поки що не розкривається, термін дії нової програми, як очікується, становитиме до 4 років. Місія МВФ працює в Україні з 8 січня.