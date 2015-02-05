Інфляція в Росії перевищила прогнози і досягла 16-річного максимуму

У січні 2015 року інфляція в Росії досягла максимального рівня за останні 16 років, повідомляє "5 канал".

За інформацією Федеральної служби державної статистики РФ (Росстату), якщо у грудні інфляція була 2,6%, то у січні вона вже становила 3,9%.

Вищий показник відзначався лише у лютому 1999 року, коли інфляція досягла 4,1%.

Читайте такожМінекономіки Росії різко погіршило всі економічні прогнозиЯк повідомляється, січнева інфляція значно перевищила прогнози аналітиків і попередню оцінку самого Росстату.

У річному виразі інфляція в січні зросла до 15% з 11,4% у грудні. Це максимальне значення з вересня 2008 року.