Абромавічус запевняє, що передумов для подальшого падіння гривні немає

Передумов для подальшого зниження курсу гривні, який досяг нового історичного мінімуму в 17,99 грн/дол., немає.

Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус після церемонії підписання угоди про сприяння захисту інвестицій між Україною та Японією, яка відбулася в будівлі уряду.

Читайте такожНацбанк із сьогоднішнього дня відмовився від індикативного курсу гривні«Що стосується курсу валюти, то тут ви знаєте, що багато залежить від торговельного балансу... У нас ціна на нафту на 60 доларів впала, у нас ціна на газ буде сильно падати, тому подальших передумов для зниження курсу немає», - сказав Абромавічус.

Також міністр зазначив, що в уряді очікують надання Україні зовнішньої фінансової допомоги, після чого шанси на стабілізацію курсу гривні значно підвищаться.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 5 лютого з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 17,9998 грн/дол., що на 1,27 грн нижче попереднього історичного мінімуму на рівні 16,7289 грн/дол.

Також НБУ з 5 лютого припинив проведення щоденних індикативних аукціонів на валютному ринку для визначення рівноважного курсу.

Крім того, з 6 лютого регулятор планує підвищити облікову ставку до 19,5% з 14% з відповідним коригуванням ставок за своїми активними та пасивними операціями.