Гривня на закриття міжбанку впала до 22,2 за долар

У четвер, 5 лютого, після відмови Національного банку України від індикативного курсу і проведення щоденних аукціонів котирування гривні до долара США, без урахування комісій банку, на міжбанківському валютному ринку України на час закриття торгів знизилися до 21,80/22,20 грн/дол. з 16,90/17,10 грн/дол. на відкритті торгів.

З урахуванням комісій банків котирування досягали 25,20 грн/дол.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що операції проходили активно.

Читайте такожАбромавічус запевняє, що передумов для подальшого падіння гривні немаєЗа словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро, без урахування комісій банку, закрилися на рівні 24,30/25,34 грн/євро (з урахуванням комісії 28,30/28,75 грн/євро), щодо російського рубля - на рівні 0,3270/0,3330 грн/рубль.

За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 становив 21,6584 грн/дол., на цю годину було укладено 185 угод, обсяг торгів становив 160,15 млн дол.