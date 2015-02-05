Ситуація на Донбасі не є перепоною для нової програми допомоги Україні - МВФ

Міжнародний валютний фонд, місія якого перебуває в Україні з 8 січня, підтримав рішення НБУ про скасування валютних аукціонів і підвищення облікової ставки з 14% до 19,5%.

Про це повідомив директор департаменту комунікацій МВФ Джері Райс на прес-брифінгу у Вашингтоні.

«Рішення НБУ про скасування валютних аукціонів є прийнятним і має допомогти усунути наявність кількох обмінних курсів. Підвищення ж облікової ставки НБУ допоможе стримати інфляцію і підтримати національну валюту», - сказав Райс.

Також Райс зазначив, що місія МВФ, яка перебуває у Києві, працює над можливостями створення нової програми співпраці, яка включатиме додаткові обсяги фінансування.

За словами директора департаменту комунікацій МВФ, наявність військового конфлікту на сході України не є перешкодою для роботи місії у контексті обговорення нової програми фінансової допомоги.

«МВФ працює у складних ситуаціях, напружених ситуаціях, навіть у ситуаціях конфлікту. Це не є рідкісним явищем. Це те, що МВФ робив протягом 70 років», - зазначив Райс.

Читайте такожМВФ залишиться лідером із фінансової допомоги Україні - BloombergЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України 5 лютого з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 17,9998 грн/дол., що на 1,27 грн нижче за попередній історичний мінімум на рівні 16,7289 грн/дол.

Також НБУ з 5 лютого припинив проведення щоденних індикативних аукціонів на валютному ринку для визначення рівноважного курсу.

Крім того, з 6 лютого регулятор планує підвищити облікову ставку до 19,5% з 14% з відповідним коригуванням ставок щодо своїх активних і пасивних операцій.

У середині січня уряд України звернувся до Ради директорів МВФ з проханням розглянути можливість затвердження нової програми співпраці з використанням механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF), який передбачає виділення значного обсягу коштів на період до 4 років. Рішення про нову програму прийматиме Рада директорів МВФ на підставі результатів роботи місії.