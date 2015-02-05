США у разі виконання реформ обіцяють Україні ще одну гарантію на $1 мільярд

США готові надати Україні ще одну гарантію позики на $1 млрд у разі успішного проведення реформ.

Як пише Українська правда, про це під час брифінгу в Києві повідомив державний секретар США Джон Керрі.

"Ми будемо гарантувати позику на $1 млрд для того, щоб підтримати программу економічних реформ України", - сказав він.

"Ми готові розглянути ще 1 гарантію позики на $1 млрд, якщо реформи будуть виконуватися", - заявив Керрі.

Глава Держдепу наголосив що реформи - це найкраща зброя України.

Читайте такожУкраїна і США підписали декларацію про кредитні гарантії на $2 млрд"Мені було дуже приємно почути, що уряд дотримується свого шляху реформ – це найкраща зброя України в її боротьбі за демократію і суверенітет. Чим більше реформ, тим більше буде інвестицій", - заявив Керрі.

Як відомо, у вересні стало відомо, що США нададуть Україні фінансові гарантії на мільярд доларів.

Таку домовленість було досягнуто на зустрічі президента України Петра Порошенка і президента США Барака Обами.