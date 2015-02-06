Прибуток російського Сбербанку впав у 8,5 разів

Чистий прибуток Сбербанку за російськими правилами бухгалтерського обліку (РБСУ) в січні 2015 року впав у 8,5 разів - до 3,7 млрд руб. в порівнянні з 31,6 млрд руб. роком раніше, повідомили в прес-службі банку, передає РБК.

Падіння прибутку в кредитній організації пояснили зростанням процентних витрат за коштами Банку Росії та юридичних осіб, а також створенням резервів за кредитами. В цілому витрати на створення сукупних резервів становили 54,9 млрд руб. проти 28,5 млрд руб.

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Чистий процентний дохід склав 47,9 млрд руб., що на 33,6% менше січня 2014 року, операційний дохід знизився на 2,9%. Відзначається, що частка простроченої заборгованості в кредитному портфелі на 1 лютого склала 2,3%, збільшившись за місяць на 0,3 п. п. Частка простроченої заборгованості за кредитами юридичним особам склала 2,2%, фізичним особам - 2,6%.

«Істотна частина приросту простроченої заборгованості за кредитами юридичним особам у січні має технічний характер», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося раніше, чистий прибуток Сбербанку за підсумками 2014 року впав на 19% - до 305,7 млрд руб. Чистий процентний дохід склав 853,7 млрд руб., що на 18,3% більше попереднього року.