Нацбанк слідом за обліковою підвищив ставки регулювання ліквідності

Національний банк України з 6 лютого підвищив ставки за своїми активними і пасивними операціями для регулювання ліквідності ринку слідом за підвищенням облікової ставки, повідомляється на сайті НБУ.

За інформацією НБУ, ставка одноденного рефінансування за кредитами овернайт підвищена до 23% річних, що на 5,5 п. п. вище використовуваної раніше ставки в 17,5%. Інформація про ставки рефінансування на триваліші терміни за допомогою проведення тендеру з підтримки ліквідності банків не повідомляється.

Ставки мобілізації ресурсів у банків за допомогою продажу сертифікатів підвищені за одноденними операціями на 2 п. п. - до 13% річних, на триваліші терміни - на 1-1,5 п. п., до 14% річних на термін 7, 14 та 28 днів і до 15% на строк 42 дні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 6 лютого підвищив облікову ставку до 19,5% з 14% у зв'язку зі зростанням споживчої інфляції до 24,9% за результатами 2014 року. Вчора, 5 лютого, директор департаменту відкритих ринків НБУ Олег Чурий анонсував підвищення слідом за обліковою ставкою ставок за інструментами НБУ для управління ліквідністю, включаючи рефінансування НБУ та мобілізацію ресурсів за допомогою продажу депозитних сертифікатів.

Минулого року НБУ підвищував облікову ставку тричі, коригуючи слідом робочі ставки рефінансування банків і мобілізації ресурсів.

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Довідка УНІАН. Облікова ставка Нацбанку - один із монетарних інструментів і орієнтирів вартості залучених і розміщених грошових коштів. Облікова ставка НБУ є основою відсоткової ставки комерційних банків.

На думку банкірів, підвищення облікової ставки до рівня прогнозованої інфляції сприятиме стабілізації валютного ринку і зупинки девальвації гривні, яка 2014 року знецінилася щодо долара в 2 рази.