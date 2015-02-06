Банк «Надра» Фірташа визнали неплатоспроможним

Національний банк України визнав неплатоспроможним банк «Надра», один із найбільших банків, що входить в структуру Group DF Дмитра Фірташа, повідомляється на сторінці регулятора в соціальній мережі Facebook.

«5 лютого правління Національного банку України прийняло постанову №83 про віднесення банку «Надра» до категорії неплатоспроможних. Основна причина віднесення банку до категорії неплатоспроможних - недокапіталізація банку відповідно до вимог стрес-тестування і неприведення діяльності у відповідність з вимогами законодавства України», - говориться в повідомленні.

Як повідомили УНІАН у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, від сьогодні в банку працює тимчасова адміністрація фонду.

Согласно сообщению на сайте Фонда гарантирования, временная администрация будет работать в банке три месяца до 5 мая включительно, временным администратором назначена Ирина Стрюкова, о времени и порядке выплат вкладчикам фонд сообщит дополнительно.

За інформацією НБУ, загальний обсяг виплат вкладникам банку «Надра» становитиме більш як 3,6 млрд грн, і 99% вкладників, які мають вклади в межах гарантованої суми 200 тис. грн, одержать свої вклади в повному обсягу.

Нацбанк повідомляє, що визнання банку неплатоспроможним стало наслідком його нежиттєздатності ще з часу введення тимчасової адміністрації в 2009 році у зв'язку з ризиковою діяльністю попереднього менеджменту на чолі з Ігорем Гіленком який не забезпечив якісного управління банком і фактично довів його до банкрутства. Зусилля нового менеджменту банку виявилися недостатніми в умовах фінансово-економічної кризи.

Надані плани капіталізації не довели Національному банку життєздатність банку, оскільки їх експертний аналіз підтверджував продовження генерування банком збитків у майбутньому. Крім того, можливість виконання планів капіталізації ставилася в залежність від реструктуризації раніше наданих Нацбанком кредитів на пільгових умовах і на термін більш як 10 років.

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Довідка УНІАН. Банк «Надра» працює на ринку України з 1993 року і входить до групи найбільших за обсягом активів. Основний акціонер банку - компанія Centragas Holding AG - структура, афільована з групою компаній Дмитра Фірташа Group DF (Австрія, 89,9659% акцій банку).

У 2014 році банк одержав 1,041 млрд грн збитку, тоді як 2013 рік банк завершив з прибутком в 2,374 млн. грн.