Україна застосувала санкції проти 160 російських компаній - Абромавічус

Про це сказав міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус під час Години запитань до уряду в парламенті.

«Було питання про анулювання або зупинення ліцензій та інших дозвільних документів, які зупиняють певний вид діяльності. Хотів би повідомити таке: на даний момент щодо 160 суб'єктів господарської діяльності Російської Федерації діють такі санкції», - сказав Абромавічус.

Також міністр зазначив, що на даний момент резиденти Російської Федерації, які підпадають під санкції ЄС, США, Швейцарії і країн «Великої сімки», не зможуть отримувати пасивні доходи у вигляді роялті та відсотків на території України, а також брати участь у приватизації та оренді державних підприємств.

«Нещодавно, тобто 25 січня, було ухвалено рішення РНБО (Ради національної безпеки і оборони - УНІАН) про приєднання до санкцій США і ЄС, Швейцарії та країн «Великої сімки», які в тому числі включають такі заходи, як заморожування рахунків і активів фізичних та юридичних осіб», - сказав міністр.

За словами Абромавічуса, остаточний список осіб, які підпадають під санкції, знаходиться на звірці і після затвердження президентом буде опублікований.

Крім того глава відомства зазначив, що Мінекономрозвитку підготувало законопроект, що забороняє приватизацію державного майна на тимчасово окупованих територіях.

У той же час, міністр юстиції Павло Петренко, присутній на засіданні парламенту, зазначив, що рішення РНБО про приєднання до західних санкцій включає серйозну економічну складову.

«РНБО... минулого тижня ухвалив рішення щодо введення санкцій. Зараз це рішення буде опубліковано, і ви побачите, що частина санкцій стосується і економічних обмежень», - сказав Петренко.

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Як повідомляв УНІАН, 14 серпня 2014 року парламент ухвалив урядовий закон про санкції, яким передбачено понад 20 видів обмежувальних заходів, зокрема, припинення транзиту енергоресурсів. Це дозволило уряду передати на розгляд Ради нацбезпеки і оборони список санкцій щодо 172 фізичних і 65 юридичних осіб з РФ і ряду інших країн, які підтримують російську агресію на сході України.

Санкції будуть вводитися виключно проти іноземних громадян, які причетні до порушення суверенітету України. Також одним з положень закону, зокрема, передбачено заборону на приватизацію українських підприємств громадянами Росії.

Закон набув чинності 11 вересня 2014 року, після чого уряд направив РНБО пропозицію про введення санкцій.