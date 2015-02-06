Гривня на міжбанку впала нижче 24 за долар

Котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України в п'ятницю, 6 лютого, до середини торгів знизилися до 23,70/24,20 грн/дол. проти 21,80/22,20 на відкритті торгів.

Про це повідомляє Укрдилінг.

Котирування гривні щодо євро впали до 27,1459/27,7065 грн/євро проти 24,9566/25,4123 грн/євро на відкритті міжбанку.

Щодо російського рубля котирування гривні знаходяться на значеннях 0,3584/0,3662 грн/рубль проти 0,3306/0,3372 грн/рубль на відкритті міжбанку.

Нагадаємо, у четвер, 5 лютого, після відмови Національного банку України від індикативного курсу і проведення щоденних аукціонів, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів знизилися до 21,80/22,20 грн/дол. з 16,90/17,10 грн/дол. на відкритті торгів.

Читайте такожАбромавічус запевняє, що передумов для подальшого падіння гривні немає

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 5 лютого відмовився від проведення індикативних аукціонів на валютному ринку.

За словами глави НБУ Валерії Гонтаревої, різниця між реальним курсом та індикативним курсом стала досягати 20-30%, у зв'язку з чим проведення аукціонів втратило сенс.

Також вчора Нацбанк знизив офіційний курс гривні до нового історичного мінімуму - майже 18 за долар.