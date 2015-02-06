Нацбанк опустив офіційний курс гривні нижче 23 за долар

Згідно з інформацією сайту Національного банку України, 6 лютого з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 2313.0580 (з 5 лютого - 1799.9763);

100 євро - 2639.1992 (з 5 лютого - 2060.2529);

10 росыйських рублів - 3.3712 (з 5 лютого - 2.7503).

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