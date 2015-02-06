Білорусь незадоволена умовами торгівлі в Євразійському економічному союзі

Кількість вилучень у рамках Євразійського економічного союзу Росії, Білорусі, Казахстану і Вірменії збільшується.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заявив прем'єр-міністр Республіки Білорусь Андрій Кобяков на засіданні Євразійської міжурядової ради.

«Напередодні підписання договору про ЄАЕС комісією була розгорнена активна діяльність щодо виявлення існуючих вилучень і обмежень у взаємній торгівлі товарами і послугами. Сьогодні про цю роботу від комісії ми практично нічого не чуємо, більше того, список вилучень починає знову збільшуватись. Нині нам усім треба вирішити, як рухатися далі. Це питання і до Євразійської економічної комісії», - сказав Кобяков.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2014 р. за підсумками засідання Вищої Євразійської економічної ради президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вільного руху товарів у рамках Митного союзу немає.

Читайте такожКазахстан хоче заборонити імпорт деяких російських товарівЯк повідомлялося, Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану почав працювати в 2011 році (спільне адміністрування зовнішньої торгівлі і єдині експортно-імпортні ставки). З січня 2012 року набули чинності базові угоди, що формують Єдиний економічний простір (забезпечення свободи руху послуг, капіталу, робочої сили і проведення узгодженої економічної політики). З лютого 2012 року функціонує керівний орган МС і ЄЕП - Євразійська економічна комісія.

Договір про Євразійський економічний союз було підписано президентами Росії, Білорусі і Казахстану 29 травня 2014 р. в Астані. На початку жовтня ц.р. державами «трійки» завершено процедуру ратифікації договору.

Вірменія стала повноправним учасником Євразійського економічного союзу з 2 січня 2015 р.