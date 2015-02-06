Офіційний курс гривні до долара з початку року впав майже у 1,5 разу

Національний банк України сьогодні, 6 лютого, із 14:00 установив офіційний курс гривні до долара на рівні 23,1306, що на 5,13 грн нижче попереднього мінімального значення на рівні 17,9998, установленого в четвер, 5 лютого, повідомляється на сайті регулятора.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку станом на 13:30 становив 23,8329 грн/дол., тоді як котирування з урахуванням комісій банків на цю годину досягають 25,50/26,50 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році регулятор перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і, в результаті, гривня протягом року знецінилася щодо долара США за офіційним курсом у 2 рази.

Читайте такожАбромавічус запевняє, що передумов для подальшого падіння гривні немаєІз моменту введення гривні в обіг у 1996 році вона різко девальвувала двічі: в 1998 році майже в три рази - до близько 5 грн з 1,8 грн за долар, а також наприкінці 2008 року - майже вдвічі, до 8 грн/дол.

Наприкінці 2014 року НБУ перейшов до симбіозу ринково-адміністративного регулювання курсу, вказуючи ринку індикативний курс за допомогою проведення щоденних аукціонів на міжбанківському валютному ринку в невеликих обсягах.

З 5 лютого цього року Національний банк припинив проведення щоденних індикативних аукціонів на валютному ринку для визначення рівноважного курсу, в результаті чого має встановитися єдиний ринковий курс.