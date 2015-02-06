Річна інфляція в Україні прискорилася до 28,5%

Інфляція в Україні у січні 2015 року, без урахування окупованого Криму і міста Севастополя, порівняно з попереднім місяцем, груднем 2014 року, прискорилася до 3,1% із 3%, зафіксованих місяцем раніше, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

За інформацією Держстату, у річному виразі (проти січня 2014 року) інфляція прискорилася до 28,5% до 24,9%, зафіксованих місяцем раніше.

Читайте такожІнфляція в Україні за рік досягла майже 25%

Згідно з наведеними даними, в січні порівняно з попереднім місяцем найбільше подорожчали овочі – на 17,8%, фрукти – на 13,5%, риба і продукти з риби – на 7,1%, соняшникова олія – на 5,3%, хліб і хлібопродукти – на 4,8%.У річному виразі, проти січня 2014 року, найбільше зросли ціни на яйця – на 77,2%, фрукти - на 72,8%, фармацевтичну продукцію – на 49,2%, рибу і продукти з риби – на 46,8%, транспортні послуги – на 42,7%.

Зниження цін у січні проти грудня зафіксоване тільки на одяг і взуття – на 1,9%.

Зниження цін у річному виразі зафіксоване тільки на овочі – на 3,7%.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в грудні 2014 року, без урахування окупованого Криму і міста Севастополя, порівняно з листопадом 2014 року прискорилась до 3%, проти грудня 2013 року - до 24,9%.

З початку 2014 року, за січень-грудень, порівняно з аналогічним періодом попереднього року ціни зросли на 12,1%.

У 2013 році споживчі ціни в Україні зросли на 0,5%.

Держбюджет України на 2015 рік ґрунтується на прогнозах падіння ВВП країни на 4,3% за річної інфляції 13%.